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Болезнь Лукашенко - спектакль для россиян и Путина

Николай Маломуж
18 мая 2023, 08:20
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Весь этот спектакль – не для белорусов, а для россиян и Путина. Именно их пытаются убедить в том, что Лукашенко сейчас неспособен быть активным.
Александр Лукашенко
Болезнь Лукашенко - спектакль для россиян и Путина, считает Маломуж / Коллаж: Главред, фото: t.me/vchkogpu

Лукашенко оказался в непростой ситуации. Путин проигрывает войну в Украине, и это может произойти уже в ближайшее время, поэтому возникает вопрос, как Лукашенко дистанцироваться от преступлений, совершенных вместе с российским лидером. Вот Лукашенко и пытается играть в свою игру, отмежевываясь от агрессивных действий России. Именно поэтому он неоднократно предлагал Минск как площадку для переговорных процессов между Байденом и Путиным или между Зеленским и Путиным, а также третьим сторонам. Кроме того, он пытался заручиться поддержкой Си Цзиньпина. Иными словами, Лукашенко всячески пытается подстелить себе соломку, чтобы, когда Путин проиграет войну, можно было заявить, что он выступал в роли миротворца.

Однако Путин сегодня требует от Лукашенко конкретных действий, причем не только в смысле поддержки стратегии и политики Кремля, проведения совместных военных учений, передачи определенной военной техники России, предоставления возможности размещать на территории Беларуси баллистические ракеты и российские самолеты с "Кинжалами" – весь этот набор и так есть, "бацька" здесь соучастник. Лукашенко избегает другого – втягивания белорусских войск в войну. Он надеется пропетлять, не втянуться в реальную войну и убедить других, что он, наоборот, сдерживал Путина от очередного вторжения через территорию Беларуси в Украину, а также пытался предотвратить размещение ядерного оружия на белорусской территории. Таким образом, он собирает аргументы в свою пользу. Но ему это не удастся, потому что он помогал воплощать агрессивную политику Путина в отношении Украины и совершил огромное количество преступлений вместе с ним.

Таким образом, идет игра между Лукашенко и Путиным. Последний прекрасно осознает, что между ними больше нет доверия, и они не могут выступать единым фронтом. Лукашенко стал весьма ненадежным союзником, поэтому Путин пытается контролировать "бацьку" и его окружение: секретаря Совета безопасности и обороны Беларуси, министра обороны, а особенно глав белорусского КГБ и подразделений спецназначения, которые ориентируются на российские спецслужбы, а, значит, на Российскую Федерацию. Все эти люди зациклены на своем российском руководстве, получают мощную финансовую поддержку России и имеют собственные установки агрессивной структуры, которая может действовать в любых условиях и против любого противника. Лукашенко прекрасно понимает, что он не полностью контролирует процесс.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Особенно по Лукашенко ударило намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Несмотря на заявления Лукашенко о том, что это позитив для его страны, по моей информации, он не обрадовался этому, потому что понимает, что такой шаг может означать конец для него. Ведь в таком случае против Беларуси может действовать не только Украина, но и НАТО, потому что ядерное оружие представляет опасность для стран Альянса. А это уже не шутки, это серьезно.

Поэтому, конечно, Лукашенко мог заболеть, как любой человек, однако это также может быть просто его игра. Он даже не собирался ехать на 9 мая в Москву, но Путин сказал Лукашенко и всем лидерам стран СНГ, что они должны прибыть на парад, иначе это будет иметь для них и их стран серьезные последствия – экономические, энергетические, финансовые и оперативные. Как мы видели, почти все собрались в Москве, не посмев ослушаться Путина. Но это был последний парад, когда все эти лидеры приехали.

Лукашенко – это отдельная история: там не важно, болен Лукашенко или нет, жив или мертв, он должен присутствовать на параде. Вот Лукашенко и прибыл. Предполагаю, что он не столько болел, сколько демонстрировал, что ему плохо, что он недееспособен.

Эта игра нужна Лукашенко, чтобы иметь возможность не поддерживать конкретными действиями агрессивное поведение России и некоторое время подождать, чтобы увидеть, что будет на фронте, когда ВСУ начнут контрнаступление. Выжидательная позиция Лукашенко, конечно, не нравится Путину. Но Лукашенко выбрал свой путь, и болезнь (настоящая или мнимая) позволяет ему взять паузу и не принимать активное участие в военных операциях России.

Обратите внимание, Лукашенко никогда не допускал, чтобы вместо него кто-нибудь выступал, в частности, перед белорусскими военными и на День флага, а тут вдруг на одном мероприятии выступил министр обороны, на другом – премьер-министр. Таким образом, официально подчеркнули, что Лукашенко плохо. Более того, даже было сообщение о том, что он посетил клинику, где прошел обследование. Подчеркиваю, о таких вещах никогда не сообщается, это делается тайно. Как правило, врачи и другие специалисты приезжают к Лукашенко в его резиденцию, где есть мощный медицинский центр, поэтому нет смысла везти его куда-то в клинику.

А сейчас подчеркнуто пытаются показать, что Лукашенко не здоровится. Сначала на параде продемонстрировали, что он едва двигается, потом – что он ездит в клинику. Таким образом, отмечается слабость Лукашенко.

Весь этот спектакль – не для белорусов, а для россиян и Путина. Именно их пытаются убедить в том, что Лукашенко сейчас неспособен быть активным, в частности, активно поддерживать агрессивные действия России. Особенно на случай если Путин готовит операцию против Украины с использованием тактического ядерного вооружения или захочет второй раз ударить с территории Беларуси.

Впрочем, Лукашенко мог заболеть из-за определенных действий россиян, к которым они могли прибегнуть, увидев его ненадежность, виляние, попытки уклоняться от совместных с Россией действий в отношении Украины и попытки избавиться от зависимости от Путина. Да и сам Путин видит, что полагаться на Лукашенко сейчас нельзя. Традиционные методы деятельности российских спецслужб известны всем, и к ним прибегают по указанию президента России. Так Москва избавляется от своих оппонентов или и друзей, осмелившихся не выполнять указания россиян или предать.

Лукашенко прекрасно понимает угрозу для себя. Что бы там ни было с ним на самом деле, он использует эту ситуацию, чтобы сохраниться физически и политически, не втянувшись в войну или ядерное противостояние.

В ближайшие дни и недели будет видно, какие перспективы у Лукашенко. Если ему станет хуже, это будет означать, что его проблемы со здоровьем, вероятнее всего, были результатом действий России. Если он просто определенное время не будет проявлять активность из-за плохого самочувствия, всю эту историю можно будет считать его игрой, чтобы выдержать паузу и не поддерживать активно Россию. А дальше он сориентируется по ситуации, насколько будет проигрышной позиция России на поле боя, насколько успешно будут действовать ВСУ и наши партнеры по всем направлениям.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

Александр Лукашенко Владимир Путин Николай Маломуж
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