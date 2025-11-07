Укр
Бои за Покровск: что происходит в городе

Дмитрий Снегирев
7 ноября 2025, 08:27
118
Оккупационные войска продолжают активные попытки захватить Покровск - ключевой украинский логистический узел, который обеспечивает операции на Востоке Украины.
Покровск
Покровск, архивное фото / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Покровск остается главным направлением российского наступления, поскольку именно на этом участке фронта сосредотачивается наибольшая доля ежедневных российских штурмовых действий по сравнению с другими участками линии фронта.

За минувшие сутки на фронте произошло 205 боевых столкновений, 84 атаки российских захватчиков Силы обороны отбили на Покровском направлении.

Наши защитники остановили штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лисовка, Зверево, Новопавловка, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта.

В Покровске, по оценкам аналитиков, пехота противника действует методами диверсионно-разведывательных групп, не проводя планомерного штурма городской застройки в ее классическом понимании, то есть нет, как таковых, последовательных атак здание за зданием, квартал за кварталом. Они стараются двигаться скрытно, часто используя для маскировки гражданскую одежду. Такие группы противника атакуют позиции ВСУ только тогда, когда считают это выгодным для себя и гарантирует им успех.

Причем бои в Покровске с украинской стороны - это, соответственно, бои за ключевые пункты, а не за каждый дом. Поэтому и, соответственно, действия малыми штурмовыми группами позволяют противнику создать прорывы, о которых уже известно широкой общественности, а именно: бои в центральной части города. Фактически на рубеже "Промзона" (район территории 9-го пожарно-спасательного отряда) - железнодорожная станция "Покровск".

Оккупанты малыми штурмовыми группами пытаются взять под контроль локации Сил обороны Украины непосредственно в самом Покровске, отрезать украинские группировки, которые сосредоточены, в частности, на территории так называемой "Промки" и создать угрозу оперативного окружения.

На западном фланге Покровского направления противник удерживает позиции по линии Удачное - агрофирма "Ковалиха". Есть продвижение вдоль железной дороги, ведущей в Покровск из Межевой.

Ключевая проблема заключается в том, что противник пытается перерезать пути, которыми обеспечивается логистика наших защитников и в Покровске, и в Мирнограде.

По Мирноградскому направлению есть информация о зоне контроля оккупантов в районе шахты 5/6. Там есть накопление малых штурмовых групп и админздания шахтоуправления используются в качестве пунктов для операторов БПЛА. По Родинскому. Родинское - это ключевой пункт украинской обороны. Мимо Родинского проходит асфальтированная дорога. Это ключевая локация сил обороны Украины. В Родинском оккупанты пытаются закрепиться в районе детского сада. Сейчас Силы обороны Украины проводят контрдиверсионный характер мероприятий с целью уничтожения этих штурмовых групп. Основной удар оккупантов по флангам украинской группировки. Это, соответственно, в районе Родинское и в районе населенного пункта Владимировка. Причем из Владимировки они пытаются давить на Гришино, это опять-таки локации Сил обороны Украины.

Украинским военным удалось отбросить российских захватчиков неподалеку от села Шахово в Донецкой области, которое расположено чуть более чем в 20 километрах к северо-востоку от Покровска.

Отмечу: сейчас ни о каком контроле оккупационной армии над Покровском, более того, об оперативном окружении украинской группировки, речь не идет.

На данный момент происходят стабилизационные мероприятия Сил обороны Украины. По распоряжению главкома Вооруженных сил Украины Сирского переброшены дополнительные и оперативные резервы с целью стабилизации ситуации в городе. Соответственно, в город введены спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил специальных операций, ВСП и других частей Сил обороны Украины.

Украинские военные сумели улучшить тактическое положение в нескольких кварталах Покровска Донецкой области. В частности, 7 корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщает, что увеличивается количество штурмовых групп в Покровске, используя диверсифицированные способы перемещения личного состава. По словам представителей корпуса, украинские военные одновременно работают над решениями по блокированию логистики врага с последующим ее перерезанием.

Бойцы 425-го отдельного штурмового полка "Скала" зачистили от российских захватчиков здание городского совета в Покровске Донецкой области и установили на нем флаг Украины. В операции были задействованы 210-й и 1-й штурмовой батальоны, ее выполняли поэтапно.

По словам главкома Вооруженных сил Украины Сирского, в Покровско-Мирноградской агломерации нашим воинам приходится сдерживать давление многотысячной группировки противника, который продолжает попытки инфильтроваться в жилую застройку и перерезать наши пути снабжения. Оборона агломерации будет поддержана дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами и средствами БпЛА.

По оценкам украинского Генштаба, только за последние сутки потери оккупантов в Покровске в результате проведения стабилизационных мероприятий спецподразделениями Сил обороны Украины составили около 100 человек личного состава. Это и безвозвратные и, соответственно, санитарные потери.

В общем, чуть более чем за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава - более 15700 военнослужащих, ВВТ - 1364 единицы (из них танков - 36, боевых бронированных машин - 121, артиллерийских систем - 162, РСЗО - 5, автотехники - 447, мотоциклов и квадроциклов - 592, специальной техники - 1). Также уничтожено 4689 различных БпЛА.

Это катастрофические потери даже для российской оккупационной армии.

После провала летне-осенней военной кампании и огромных потерь на фронте в российской армии начались кадровые чистки. Сообщается о проведении совещания под руководством главы генерального штаба армии страны-оккупанта Герасимова. По информации российских СМИ, по итогам совещания принято решение об отставке командующего 51-й армии, генерал-лейтенанта Мильчакова.

Это очень серьезный показатель. Такие кадровые решения - прямое свидетельство того, что все заявления Герасимова и российского диктатора о якобы значительных тактических успехах на фронте абсолютно не соответствуют действительности. Фактически летне-осенняя кампания российских оккупационных войск захлебнулась.

Потери армии страны-оккупанта достигли уровня, который фактически превышает возможности пополнения армии.

По данным минобороны страны-оккупанта, с начала 2025 года контракт с вооруженными силами заключили 336 тысяч человек.

А теперь внимание: по оценкам украинского и западных разведсообществ, только с января по ноябрь потери оккупационных войск составили около 353 тысяч военных. И это еще не конец года. Бои в районе Покровска только усиливаются, а значит, потери будут расти. К тому же ожесточенные столкновения происходят не только там, но и вдоль всей линии фронта - а это более 1 200 км.

Потери колоссальные, поэтому в самой России уже заговорили о второй и третьей волне так называемой частичной мобилизации. А это неизбежно приведет к росту социального напряжения внутри страны-оккупанта.

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

