Бои за Доброполье: россияне меняют тактику, ВСУ сорвали политическую составляющую наступления врага

Дмитрий Снегирев
25 августа 2025, 06:10
По информации Генштаба ВСУ, противник активен на Покровском и Лиманском направлениях.
ВСУ сумели локализовать прорыв в направлении Доброполья / Коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных сил ВСУ, ОК Запад

На Покровском направлении оккупанты пытались идти вперед вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Родинское, Белицкое, Сухой Яр, Чунишино, Зверево, Удачное, Молодецкое, Муравка и Дачное.

Российские оккупанты не останавливают наступление в районе Родинского, чтобы выйти к Мирнограду и Покровску. Российские оккупанты сейчас намерены взять под свой непосредственный контроль трассу в районе населенного пункта Родинское. Сейчас атаки продолжаются на территории шахты. Учитывая, что это промзона, ВСУ удается держать позиции, не давая возможность оккупантам продвинуться вглубь.

И пока враг давит на Родинское, ВСУ сумели локализовать прорыв в направлении Доброполья.

Враг просочился сюда из-за сложного для обороны ландшафта местности. Это позволило ему действовать тактикой просачивания. Малая группа закрепляется, потом подходит подкрепление, и таким образом идет накопление. Вместе с этим есть пробелы по недоукомплектованию личного состава ВСУ на этом направлении и повторение ошибок. Ведь оккупанты снова ударили по стыкам наших подразделений. Это наиболее болезненная тема, потому что она повторяется, начиная от событий в Авдеевке или Угледаре.

Стоит отметить, что во время боев в районе Доброполья Донецкой области армия РФ понесла большие потери в личном составе и военной технике.

По предварительным подсчетам, только за минувшие сутки на этом направлении украинские воины ликвидировали 53 оккупанта и ранили 41. Поражены две артиллерийские системы, 14 БпЛА, пять автомобилей, склад военно-технического имущества и пять укрытий для личного состава противника.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, безвозвратные потери, так называемые "двухсотые", - это 984 личного состава, то есть практически батальонно-тактическая группа вооруженных сил страны-оккупанта. Санитарные потери, так называемые "трехсотые", - около 355.

Стоит отметить, что на Покровском направлении благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов - малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставок прямо на позиции московитов.

Кроме того, наземные дроны широко используются разведчиками ГУР МОУ для эвакуации поврежденного оборудования, доставки боеприпасов, FPV-дронов, горючего и провизии на передовую - без риска для личного состава.

Но, самое главное, пополнен обменный фонд. Около 40 российских военнослужащих захвачены в плен, что усиливает позицию украинской стороны в переговорном процессе для возвращения украинских военнопленных.

Акцентирую внимание на потерях тяжелой бронетехники оккупантов: 11 танков уничтожено. А это свидетельствует о том, что оккупанты спешно меняли тактику и стратегию ведения боевых действий на Добропольском направлении.

Замечу, что ранее российские оккупационные войска тяжелую бронетехнику практически не использовали в боях, а действовали большим количеством малых штурмовых групп по 8-12 человек.

Теперь мы видим комбинированный характер атак на позиции Сил обороны Украины. Количество уничтоженной бронетехники свидетельствует об увеличенных возможностях украинских беспилотных систем. Следует отметить, что было уничтожено и восемь боевых бронированных машин, и, что примечательно, 112 единиц авто и мототехники. В результате успешных действий Силы обороны Украины были деоккупированы ряд населенных пунктов: Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

Обращаю внимание, что Силам обороны Украины удалось сорвать политическую составляющую наступления российских войск на Добропольском направлении.

Он не случайно совпал с проведением встречи американского президента с российским диктатором, где последний тактические успехи на Добропольском направлении пытался использовать как аргумент давления не столько на украинскую, сколько на американскую сторону, пытаясь продавить собственное видение окончания войны в Украине.

Думаю, что замысел заключался в том, что если Украина не согласится на российские условия по выводу подразделений ВСУ из Донецкой области, то враг все же решит этот вопрос, но военным путем.

Москва хотела показать, что если она якобы имеет тактические успехи, то может без США решить вопрос полного контроля Донецкой области. Они фактически сигнализировали: "А зачем нам переговоры, если можем сами решить вопрос? Для чего здесь третья сторона - США?".

Таким образом россияне пытались бить сразу по двум ключевым игрокам - по позиции США и блокировании участия Президента Украины в переговорном процессе. Цена этого - подрыв переговорных позиций Украины.

Однако пошло не так, как хотелось оккупантам.

Таким образом, успехи Сил обороны Украины на Добропольском направлении, - это прежде всего политическая составляющая.

Сейчас угрозы прорыва в сторону Доброполья нет.

Напомню, Силы обороны Украины имеют успехи на нескольких направлениях, в частности, в Донецкой области зачищено шесть населенных пунктов. Продолжается проведение стабилизационных действий на направлении Доброполья. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда

О персоне: Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Дмитрий Снегирев
