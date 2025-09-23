Бои и окружение: что происходит в районе Доброполья

Думаю, кульминацией этих событий станет выход СОУ на балку Липова.

Для 51-й ОВА ситуация на так называемом Добропольском направлении поступательно превращается в позор какой-то.

Дело в том, что по состоянию на сегодня, здесь уже отчётливо сформировалось две зоны окружения.

Попытки командования РОВ провести экстренную перегруппировку и усиление подрезанной 51-й ОВА привело только к попытке зайти через Казёный Торец в Новоэкономичное, результатом чего стало закрепление пары групп суицидников из состава 39-й ОМСБр в районе перекрёстка Н-32 и улицы Торецкой.

Задумка очередного броска леммингов заключалась, по всей видимости, в попытке таким финтом выйти на Разино и предотвратить формирование третьей зоны окружения, в которой потенциально находятся подразделения пяти бригад из состава и приданных 51-й ОВА, а именно, 1-й, 5-й, 9-й, 114-й и 132-й ОМСБр.

Думаю, кульминацией этих событий станет выход СОУ на балку Липова, восточнее Фёдоровки, до которой что от Новоторецка, что от Разино, осталось по менее 2 км. Фактически, ширина коридора, по которому командование РОВ сейчас может вывести свою биомассу, составляет менее 4 км. Но, командование РОВ вместо отвода сил из опасной зоны занято… наступлением на Родинское, Красный Лиман и, как бы это странным не звучало, даже Новое Шаховое.

Действия 51-й ОВА в складывающейся ситуации можно было бы описать как "Слабоумие и отвага", но куда уместнее просто - "Слабоумие и слабоумие". Чрезмерная самоуверенность, не смотря на предпринимаемые попытки 51-й ОВА решить сложную ситуацию с уже изолированными и находящихся в зоне потенциальной изоляции подразделениями, приведёт к тому, что в перспективе она может стать притчей во языцех, как самая бездарная армия, отправившая в окружение личный состав, не моргнув и глазом, параллельно, фактически, сорвав Покрвоскую наступательную кампанию, накануне осенне-зимнего периода.

Наблюдаем!

