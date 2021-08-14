Бизнес, снижая зарплаты, кусает сам себя за хвост / УНИАН

Уже скоро украинцы будут воспринимать экономический кризис, как урок, который заставляет работать над ошибками, а не ждать мессию. И здесь мы не исключение. Еще в прошлом веке, например, именно судьбоносным уроком стала для США Великая депрессия в части осуществления глубочайших социально-экономических перемен.

В последнее время мир снова переживает глубокий и масштабный кризис, а как утверждал экономический пророк Карл Маркс, интересы капитала и всего общества невероятно, чуть ли не полярно далеки, это противоречие и порождает диспропорции.

Кстати, в самом начале кризиса 2007-2008 годов на Западе было зафиксировано необычное явление – в рейтинг книжных продаж стремительно ворвался марксовский "Капитал" (научный труд в разы лучше раскупался в странах Евросоюза и в США, нежели скандальные мемуары всемирно известных политиков и звезд шоу-бизнеса). И сегодня "Капитал" К.Маркса в странах Запада лидер по продажам книг.

Итак, по Марксу снижение зарплат ведет к кризису самого капитала, ведь на полученные деньги работник способен купить всё меньше товаров. От этого товары скапливаются на складах, а для капитала иссякает ручеёк прибыли и наступает момент, когда из-за недополучения прибыли капиталист вынужден временно или насовсем останавливать производство. Получается, что капитал, снижая зарплаты, кусает сам себя за хвост. Всё это К.Маркс доказал еще полтора века назад.

А что в Украине сейчас? По-прежнему украинские власти стремятся привлечь к себе иностранный капитал, снижая стоимость рабочей силы, или не давая расти заработной плате. Это до сих пор у нас основной способ привлечения инвестиций, т.е. чем больше удастся понизить жизненный уровень населения – тем, вроде бы, более привлекательными они становятся для капитала.

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Вспомните, как в Нью-Йорке экс-президент П.Порошенко зазывал американских инвесторов, хвастаясь очень низкой зарплатой в Украине.

Читайте такжеПочему не стоит радоваться росту зарплаты до 500 долларовНо это обман, и поэтому таким странам, как Украина, приходится расплачиваться жесточайшими социально-экономическими кризисами. Конечно, можно с помощью кредитного ралли на несколько лет отодвинуть кризисную пропасть, но потом она станет гораздо глубже.

Это мы уже хорошо поняли за долгие годы сотрудничества с МВФ. В свою очередь известный экономист и историк Роберт Пол Бреннер из США подготовил интересную таблицу, где в одной колонке показал снижение социальных расходов, а в другой – рост задолженности американских семей. И получилась следующая зависимость: насколько государство снижало социальные расходы – ровно настолько увеличивалась задолженность семей.

Выходило, что американская семья брала взаймы приблизительно столько же, сколько раньше она получала от государства. Но разница между социальной помощью и коммерческим кредитом в том, что кредитные деньги обязательно придется отдавать назад кредитору. Но теперь в период коронакризиса американские власти учли это обстоятельство и, особенно, в прошлом 2020 году значительно увеличили для своих граждан государственную поддержку.

Читайте такжеУ людей очень быстро кончаются деньгиУвы, этого не делали в Украине. Более того, еще хуже, когда у нас коммерческие кредиты и очень дорогие займы на рынке ОВГЗ становятся своеобразной финансовой пирамидой или системой домино. Вот почему в настоящее время кризис в Украине – это полбеды, главная беда – это выход из этого масштабного кризиса.

Напоследок еще раз напомню о марксовой открытой диалектике – дно каждого последующего кризиса выше отметки дна кризиса предыдущего. Таким образом, даже в кризисных провалах общество (и украинцы не исключение) будет постепенно подниматься, и неизбежно - двигаться вперед. И мы так же, как американцы и европейцы, начнем воспринимать кризис, как урок, который заставляет общество работать над ошибками, а не жить в ожидании спасительного мессии.