Без стратегии тактические успехи не спасут Украину

По моему глубокому убеждению, у нашего государства до сих пор отсутствует национальная стратегия. В самом широком смысле этого слова.

Тактические успехи, как для политиков, так и для граждан, создают иллюзию, что мы движемся правильно. Но если присмотреться внимательнее, то становится очевидным: мы живем операцией за операцией. Выполняем разрозненные миссии, которые иногда бывают эффективными, празднуем маленькие победы... И все. Но ни одна из них не укоренена в комплексный план, в большую картину того, куда именно мы должны прийти.

Мы играем в шахматы "зная", как ходят фигуры, но не понимая, что такое мат. Радуемся, когда удалось забрать чужую фигуру. Но что дальше? Где план? Где понимание конечной цели?

Мой самый большой страх относительно украинского государства именно в этом.

Мы действуем реакционно. И все, что сегодня мы называем победой, завтра может оказаться ловушкой. Потому что мы не осознаем, куда ведет дорога, по которой идем.

Есть ли у нас четкий план, который приведет к хотя бы частичной демобилизации, есть ли видение, как интегрировать сотни тысяч ветеранов, которые вернутся с войны, прорабатывает ли кто-то механизмы возвращения украинцев из-за рубежа?

Это базовые, стратегические вопросы, ответы на которые будут определять наше будущее.

Я пытался найти для себя ответы. Не нашел.

Без стратегии мы всегда будем играть в короткие игры. Радоваться маленьким победам и проигрывать большую войну. Радоваться случайным успехам и удивляться, почему они не превращаются в фундаментальные победы.

