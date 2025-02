Беларусь между Китаем и США: почему Вашингтон изменил риторику?

Что же изменилось для официального Минска к конца 2024, года основой риторики были урозы усилить санкции?

NYT написала про подготовку сделки. В прессе появились контуры переговоров между представителями Госдепа США c Лукашенко. Причём даже лид статьи не оставляет сомнений что обсуждалось "After years of the U.S. trying to isolate Russia’s closest ally, a meeting with Belarus’s president points to better relations, raising hopes of loosening his repression and his embrace of Moscow."

Суть - через ослабление санкций и начало диалога вытянуть Беларусь из объятий РФ. В ответ Лукашенко якобы выразил готовность не только освободить часть политзаключённых (речь о большом числе) но и "прекратить репрессии".

При этом тезис о возможности такой сделки озвучил заместитель помощника госсекретаря США по Восточной Европе, который на днях побывал в Минске и забрал с собой трёх политических узников.

Примечательно, что о возможности сделки говорит тот самый Кристофер Смит, который ещё в декабре 2024 года заявлял что США "закроют для Лукашенко все лазейки".

Параллельно с этим тему Беларуси поднимает президент Зеленский и заявляет о намерении обсудить и эту проблему с Трампом.

И, наконец, в окружении Трампа говорят, что тему Беларуси могут поднять во встречи американского президента с председателем СИ.

Во-первых идёт обсуждение приостановки войны в Украине. И тут тема Беларуси как потенциальной угрозы появляется сама собой. Но есть и другая составляющая: если на линии разграничения встанут условные "миротворцы", то очевидно, что личный состав таких сил будет представлен не только странами НАТО. Для Украины естественно, такой вариант был бы желателен. И в прессе продвигается именно он как безальтернативный. В реальности РФ может просто категорически не принять такие условия и предложить "размытый" формат. Где будут и другие страны. Предлагая, среди прочего и Беларусь. И вот тут для США важно, в момент таких разговоров Минск будет на 100% идти в русле российской политики или пытаться петлять. Ради второго Вашингтон готов подумать о расширении свободы манёвра.

Второй аспект. Это просто три буквы. К.Н.Р. Пекин не устраивает перспектива аннексии Беларуси Россией (это слишком усиливает Москву). Более того, в китайской политике Беларусь должна сохранять независимость. Именно поэтому, кстати, в Минске с надеждой смотрят на развитие отношений с Поднебесной. Которые, кстати, должны получить новый толчок после визита Лукашенко к Си. Он должен был состояться ДО выборов президента, но перенесён. По причине, скажем так, санитарных ограничений с принимающей стороны. Сейчас таковых уже нет, но Си ждёт Трампа. Для США именно Китай являтеся основным конкурентом. И скорость увеличения китайского влияния на Беларусь рисует перспективу повторения кейса Узбекистана (или Казахстана как ещё не завршённого процесса), когда Пекин не только балансирует влияние Москвы, но и не оставляет места для прихода, например, американского интереса. Поэтому для США важна сделка (или хотя бы выход на её финализацию) ДО встречи Трампа и СИ. Потому что после таковой (если будет обсуждаться и беларуская тема) можно рассчитывать на бесконфликтный вход со своими интересами. А с точки зрения интересов РФ, тут США и КНР (в отношении Беларуси и ограничения (но не сведения к 0 - это важно!) влияния Москвы стоят, скорее, на схожих позициях.

Третий аспект. Создание новой региональной системы в области политики, экономики и безрпасности. То есть попытка вдохнуть новую жизнь в проект Межморье. Который кстати, является во многом американским проектом проекции своих интересов в регионе через коалицию партнёрских государств. Эту укладывается в политику США по оптимизации своего присутствия и стимулированию создания региональных коалиций. Логично, что Беларусь под доминирующим российским влиянием является проблемой для такого образования. А вот в качестве, пусть не равноправного участника (это невозможно или крайне сложно пока есть Лукашенко), но торгового партнёра, который, кроме прочего, стремится найти точки опоры для балансирования российского влияния, наоборот полезна.

Четвёрный аспект. Вновь Украина и вопрос экономической устойчивости. Для официального Минска возврат (пусть частичный) на украинский рынок - одна из основ, позволяющих более свободно вести себя с РФ. Но без изменения характера политики даже частично такой процесс маловероятен. А вот в рамках политики вытягивания из-под Москвы - вполне. Ну и для Украины вопрос поставок ряда важных для восстановления экономики товаров может быть закрыт.

И, наконец, пятый аспект. Прошедшая электоральная кампания. Точнее шоу под названием выборы. Юридически страны ЕС и США результатов не признают. До де-факто, вопросы контроля над процессами внутри Беларуси, которые оставались после 2020 закрыты. Тем более, что оппозиционные центры в Вильне и Варшаве находятся в глубоком кризисе и теряют поддержку не только внутри страны, но и среди диаспоры. Имеем повторение венесуэльского кейса с Хуаном Гуайдо.

Таким образом, предпосылки для сделки есть. Есть интерес США, есть позиция КНР. Вероятно, есть интерес и Лукашенко. Но вопрос упирается в то, как далеко сей персонаж готов пойти. И какие подтверждения своих намерений готов предоставить. А так же наскольо он продемонстрирует готовность к транзиту власти в обмен на некие личные гарантии в будущем.

И тут возникает вопрос Украины. В стране (по моим оценкам) есть как минимум три концепции возможной работы с Беларусью. Каждая из которых имеет собственного автора в лице государственных структур. То есть, единой политики нет, а различные государственные (!) органы пытаются конкурировать между собой, продвигая собственные концепты.

С другой стороны, появляется интерес в окружении Зеленского (который за последние полгода далеко не первый раз поднимает тему Беларуси). И есть возможный политический функицонал Украины как условно страны, ответственной (либо хотя бы оценивающей эффективность) реализации новых подходов европейской и американской политики на беларуском направлении. Но для этого необходимо, ещё раз повторю, сформировать собственное видение процессов.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

