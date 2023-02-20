УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Байден показал Путину средний палец

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

20 февраля 2023, 20:45
И этот символический жест поняли все в самых далеких и забитых русских селах.
Байден показал Путину средний палец
Байден посетил Киев / president.gov.ua

Для россиян визит Байдена стал экзистенциальной проблемой. Даже больше, чем побег из Херсона и Харькова.

Причина этой проблемы, которая лежит на поверхности - это не взятый "Киев за три дня".

Но, мне кажется, этот визит раздражает куда более глубокую рану. Байден, который в их массовом сознании "больной деменцией старикашка" своим приездом показал всему российскому народу, что больше никто в мире их не боится.

видео дня

Он на весь мир, накануне великого и бессодержательного послание Путина сказал: "Вас никто больше не боится, с вашими искандерами, шестью тысячами ядерных боеголовок, кувалдами Пригожина и крестными ходами".

И этот символический жест (средний палец) поняли все в самых далеких и забитых селах. Глубинный народ понял: о них вытерли ноги. Теперь россияне ждут, что скажет Путин в ответ. А он, можете не сомневаться, или промолчит или примитивно отшутится. Он не сможет, даже как ненавистный ему Хрущев сказать что-то про кузькину мать.

И эта, именно символическая часть визита Байдена не менее важна для нашей войны чем обещанные 700 танков.

Источник

Джо Байден
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:51

Дома с людьми могут рухнуть: в Турции новое мощное землетрясение

20:45

Байден показал Путину средний палецмнение

20:40

В бою с оккупантами погиб снайпер ВСУ, прошедший обучение в Британии

20:35

Кристина Горняк назвала виновных в ее разводе с Владимиром Остапчуком

20:20

"Сейчас нужна максимальная мобилизация": Кулеба заявил, что Украина готовится к большой битвеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:07

Верка Сердючка разболтала диагноз Андрея ДанилкоВидео

19:53

Ожидаемое всеми наступление РФ все еще может произойти - РезниковВидео

19:49

Как визит Байдена в Киев ткнул Путина носом в его провалмнение

19:40

"Вершина нашей мечты": Игнат рассказал, какое оружие уничтожит оккупантов и приблизит Украину к победеВидео

Реклама
19:39

Говорили о следующих месяцах на фронте: у Байдена раскрыли детали переговоров с ЗеленскимВидео

19:00

Вычесываем кошку правильно: 5 шагов к блестящей и шелковистой шерсти

18:45

Байден "сломал" речь Путина: эксперт сказал, о чем заявит диктатор РФ 21 февраляВидео

18:34

Блогерша срывала с себя кожу ногтями после попыток повторить модный образ Doja CatВидео

18:26

"Там поляжет еще не одна тысяча россиян": военный объяснил, почему оккупанты вцепились в УгледарВидео

17:55

Медведев в истерике из-за визита Байдена в Киев: он внезапно признал мощную поддержку Украины ЗападомВидео

17:39

73-летний Ричард Гир был экстренно госпитализирован в Мексике

17:35

Россия на этой неделе готовит реванш - ЗеленскийВидео

17:28

Что будет, если неделю не мыть голову: эти последствия никогда не забудутсяВидео

16:56

"Точно знаю, что вопрос решен": Резников анонсировал передачу авиации УкраинеВидео

16:53

Ворвется ураган: погода в Украине кардинально изменится - синоптикиВидео

Реклама
16:52

Как похудеть, если вам за 40: простые советы, ведущие к идеальному телуВидео

16:38

Как приготовить омлет из одного яйца: бюджетный и вкусный завтрак обеспечен

16:37

США связывались с РФ перед визитом Байдена в Киев – АРВидео

16:33

Почему 21 февраля нельзя трогать деньги: приметы и важные запретыВидео

16:26

Названы идеальные жены по знаку зодиака: они главные героини мужских грезВидео

16:15

"Стирать из фильмов научились рожи": Назаров высмеял жалкие попытки РФ убрать неугодных артистов из киноВидео

16:11

"У них более 700 летательных аппаратов": враг готовится к "нестандартным действиям" - ИгнатВидео

16:09

Вадим Машуров досье

15:58

"Устроят хаос": оккупанты готовят нашествие 24 февраля и бой за город Украины - астрологВидео

15:56

Микробов больше, чем на унитазе: чем протирать телефон, чтобы не угробить его

15:51

Что нельзя делать в зеркальный день, чтобы не навлечь беду: 23 февраля 2023 года

15:47

Забыл про "бутерброд": Навальный уже признает границы Украины вместе с Крымом

15:27

Для девушек это особо опасно: почему нельзя терпеть, если хочется в туалет

15:16

"У Байдена деменция, его можно угрохать": в РФ жестко истерят из-за приезда Байдена в КиевВидео

15:15

Сочная Настя Каменских засветила аппетитные ножки в ботфортах и колготках-сетке

15:13

Пропагандистка Симоньян рассказала, как оскорбившийся за Галкина Киркоров, униженно приполз извинятьсяВидео

15:05

В Курской области сдетонировали боеприпасы: в блиндаже погибли шестеро солдат РФ

14:35

Новая помощь на 500 млн, танки и мощное оружие: все подробности секретного визита Байдена в КиевФотоВидео

14:33

"Четкий сигнал на болота": Кулеба назвал важную цель визита Байдена в КиевФотоВидео

14:17

"Не могу решить проблему, всё тонет": Пригожин в истерике набросился на генералов РФ

Реклама
14:03

Осадчая и Горбунов показали подросшего сынаВидео

13:56

"А на Щекавицу поедем?": приезд Байдена в Киев спровоцировал "взрыв" мемов в сетиВидео

13:44

Байден выбрал Киев: появились детали подготовки сенсационного визитаФото

13:42

Гороскоп на завтра 21 февраля 2023: Скорпионам - проблемы, Ракам – освобождение от страховВидео

13:36

В сказочном замке и с кольцом от Тиффани: Ребел Уилсон сделала предложение своей девушке

13:33

Байден открыто бросил вызов Путинумнение

13:26

Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хужеВидео

13:12

Визит Байдена: Зеленский сделал громкое заявление, появились планы поставки мощного оружияФото

13:11

Как правильно топить жир на смалец: удивительный рецепт сочного объедения

12:55

Цель Путина – стереть Украину с карты, страну ждет тяжелый период – БайденВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять