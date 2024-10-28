Когда-нибудь мы прекратим сравнивать многочисленную (все еще) и относительно современную европейскую нацию (себя) с Ичкерией 90-х (суперархаичное общество, разделенное на средневековые кланы) и Грузией (где архаичное маленькое общество пытались вытащить в Европу в один прыжок и, конечно, при "помощи" Путина потерпели неудачу).
Я понимаю, что комплекс неполноценности и самообесценивания во многих украинцах очень гармонично сосуществует с невероятной спесью. И все же надо смотреть на себя как-то взвешенно.
Мы не Германия и даже не Польша (к сожалению), но мы никогда не были и не будем Грузией или Ичкерией (к счастью).
Поэтому у нас в России не удался 2008.
Поэтому с нами не получится "Хасавюрт".
Поэтому наша главная задача стратегически - в эпоху войны или относительного мира - банально пережить Россию как империю. И дальше пытаться приближать наши общество и институты к вменяемым и современным.
И это вполне достижимая задача. Без трагедии Ичкерии. И без трагикомедии Грузии.
Кто такой Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
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