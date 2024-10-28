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Банально пережить Россию как империю

Юрий Богданов
28 октября 2024, 06:26
182
Мы не Германия и даже не Польша (к сожалению), но мы никогда не были и не будем Грузией или Ичкерией (к счастью).
Банально пережить Россию как империю
Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Когда-нибудь мы прекратим сравнивать многочисленную (все еще) и относительно современную европейскую нацию (себя) с Ичкерией 90-х (суперархаичное общество, разделенное на средневековые кланы) и Грузией (где архаичное маленькое общество пытались вытащить в Европу в один прыжок и, конечно, при "помощи" Путина потерпели неудачу).

Я понимаю, что комплекс неполноценности и самообесценивания во многих украинцах очень гармонично сосуществует с невероятной спесью. И все же надо смотреть на себя как-то взвешенно.

Мы не Германия и даже не Польша (к сожалению), но мы никогда не были и не будем Грузией или Ичкерией (к счастью).

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Поэтому у нас в России не удался 2008.

Поэтому с нами не получится "Хасавюрт".

Поэтому наша главная задача стратегически - в эпоху войны или относительного мира - банально пережить Россию как империю. И дальше пытаться приближать наши общество и институты к вменяемым и современным.

И это вполне достижимая задача. Без трагедии Ичкерии. И без трагикомедии Грузии.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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