Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампа

Алексей Кущ
28 марта 2026, 08:55
Почему стратегия Трампа рискует столкнуться с фазой войны на истощение и что станет новым фактором "гравитационной массы" в глобальном противостоянии.
Дональд Трамп
Дональд Трамп / скриншот

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ анализирует текущий этап глобального противостояния и оценивает готовность ключевых мировых игроков к затяжной "инфернальной войне". Автор рассматривает концепцию геополитической сингулярности и объясняет, почему старые модели сдерживания больше не эффективны. Публикуем размышления эксперта о новых правилах мирового порядка.

Современная мир-системная война проходит через ряд этапов:

1. Блицкриг "за три дня".

2. Осознание ошибочности сценария блицкрига Большой империей.

3. Условный "Стамбул" и попытка зафиксировать соотношение "профитов/потерь" по состоянию на дату переговоров.

4. Риск перехода войны в формат "войны на истощение".

5. Переход в длительную фазу войны или временная заморозка.

Трамп сейчас находится в точке "условного Стамбула", на пункте три.

Далее - либо временная заморозка, либо война на истощение, к которой он явно не готов и не хочет принять сей факт.

Большие империи сейчас проходят точку геополитической Сингулярности своих Имперских проектов.

У каждой точки сингулярности есть свой ключевой фактор формирования новой "гравитационной массы".

Последний раз таким фактором была модель новой социальной инженерии в виде антиколониальных проектов после Второй мировой войны.

Сейчас таким фактором становится инновационная технология войн и способность того или иного участника вести инфернальную войну в рамках общей некрополитики, а также способность разрушать предсказуемый ход событий мировой истории.

О персоне: Алексей Кущ

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Дональд Трамп Алексей Кущ
Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Многочисленные прилеты и пожары: в РФ один из крупнейших НПЗ атаковали дроны

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

Иран атаковал авиабазу в Саудовской Аравии, ранены 12 американских военных – Reuters

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Войска РФ массированно атаковали Кривой Рог: есть погибшие и раненые - детали

Реклама

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Ее ели миллионы, а теперь не найти: какая рыба исчезла после распада СССР

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Больше никаких "рогатых" корнеплодов: что добавить в лунку при посеве моркови

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Китайский гороскоп на завтра, 28 марта: Крысам - волнения, Драконам - форс-мажоры

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке божьей коровки за 29 секунд

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

У трех знаков зодиака начинается денежная неделя с 30 марта

