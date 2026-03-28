Алексей Кущ: пять этапов мировой войны и ловушка для Дональда Трампа

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ анализирует текущий этап глобального противостояния и оценивает готовность ключевых мировых игроков к затяжной "инфернальной войне". Автор рассматривает концепцию геополитической сингулярности и объясняет, почему старые модели сдерживания больше не эффективны. Публикуем размышления эксперта о новых правилах мирового порядка.
Современная мир-системная война проходит через ряд этапов:
1. Блицкриг "за три дня".
2. Осознание ошибочности сценария блицкрига Большой империей.
3. Условный "Стамбул" и попытка зафиксировать соотношение "профитов/потерь" по состоянию на дату переговоров.
4. Риск перехода войны в формат "войны на истощение".
5. Переход в длительную фазу войны или временная заморозка.
Трамп сейчас находится в точке "условного Стамбула", на пункте три.
Далее - либо временная заморозка, либо война на истощение, к которой он явно не готов и не хочет принять сей факт.
Большие империи сейчас проходят точку геополитической Сингулярности своих Имперских проектов.
У каждой точки сингулярности есть свой ключевой фактор формирования новой "гравитационной массы".
Последний раз таким фактором была модель новой социальной инженерии в виде антиколониальных проектов после Второй мировой войны.
Сейчас таким фактором становится инновационная технология войн и способность того или иного участника вести инфернальную войну в рамках общей некрополитики, а также способность разрушать предсказуемый ход событий мировой истории.
О персоне: Алексей Кущ
Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред