Александр Коваленко о боях на Харьковщине и новых переменах на фронте

Силы обороны возобновили контроль вблизи Амбарного в Харьковской области

На фоне продолжающихся боев на востоке Украины и постоянного обновления карты фронта появляются новые сигналы перемен на отдельных участках. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует последние данные DeepState по ситуации в районе Амбарного в Харьковской области. В своей колонке он объясняет, почему изменения на этом участке могут свидетельствовать о новой тенденции на фронте. Публикуем ключевые мнения автора.

Сегодня обновилась карта Deep State и изменения коснулись участка села Амбарное, в районе которого бои точатся с 5 июля 2025 года.

Именно в начале июля 2025 года передовые подразделения 83-го МСП 69-й МСД 6-й ОВА попытались прорваться вглубь Харьковской области через Миловое и Амбарное, с целью дальнейшего выхода к Колодязному.

И если с Миловым у них получилось взять село под контроль, поскольку оно находится буквально на границе с россией, являясь чуть ли не агломерацией с Бутырками, то вот с Амбарным, которое чуть более 4 км от границы, у РОВ всё очень быстро стухло.

Это было обусловлено тем, что командование 6-й ОВА пыталось таким образом решить целый ряд задач оперативно-тактического уровня, на довольно протяжённом участке фронта. В итоге, сил и средств, хватало только для решения ситуативных тактических задач и не более того.

И вот, апрель 2026 года и в районе Амбарного РОВ впервые с июля 2025-го теряют контроль над первыми 7 км².

Разумеется, не уточняется, когда именно СОУ имели возможность расширить зону контроля у Амбарного и упоминал ли недавно в своём интервью главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский так же этот участок, приводя цифру освобождённых с 29 января территорий Украины – 480 км². Но, важен тот факт, что это участок не Днепропетровской и Запорожской областей, которые и не сходят последние два месяца с информационного потока, а именно Харьковской области, где контратаки с таким расширением зон контроля и освобождением территорий проводились разве что в районе Купянска.

Без опережения событий и скоропалительных выводов, всё же отмечу – интересная тенденция.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

