Агрессора провоцирует не сила: как остановить Путина

Агрессора провоцирует не сила, а импотенция. Его провоцируют трусость и желание договориться.

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Путин во время парада 9 мая 2025 / скриншот

Остановить Путина от провокаций в странах Балтии может только понимание того, что это закончится для него катастрофой. Но для того, чтобы это понимание появилось, необходимо продемонстрировать политическую волю и готовность к военному столкновению. Я много раз говорил о том, что объединённые силы северо-восточного фланга НАТО способны нанести Путину непоправимый ущерб. Было бы желание.

Требуется чёткая фиксация того, что определённое количество стран Европы в случае провокации дадут отпор агрессору — включая нанесение ударов по его территории. Финны с эстонцами уничтожат Балтийский флот в один момент. Также совершенно ясно, что если Польша захочет взять Калининград, то она это сделает — он окружён со всех сторон.

Если зафиксировать простую позицию, что любая провокация вызовет немедленный военный отпор с нанесением агрессору непоправимого ущерба, то все разговоры про Сувалкский коридор и Нарву быстро закончатся. Просто не будет такой темы — потому что соотношение сил очевидно.

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Агрессора провоцирует не сила, а импотенция. Его провоцируют трусость и желание договориться. Для агрессора это прямая мотивация попробовать. Бандит, а путинское государство — это классический бандит, — будет действовать вседозволенно, пока чувствует себя в безопасности. Пора эту зону безопасности ликвидировать.

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Кто такой Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

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