2022 год может стать последним для пандемии коронавируса

2022 год может стать последним годом пандемии, но коронавирус уже никуда не исчезнет / Reuters

Скорее всего, уже в 2022 году коронавирус может пойти на спад. Ведь любая эпидемия не длится вечно. Чем больше людей перенесли болезнь, привились, тем меньше остается тех, кто еще не сталкивался с возбудителем и мог бы заболеть.

Повторно заболевших не так много, кроме того, нужно учитывать, что далеко не все случаи заболевания были учтены статистикой, потому как лабораторно заболевание было подтверждено не у всех - у кого-то нет сил и средств добраться до лаборатории, у кого-то не было тяжелого течения и т.д.

Омикрон, который уже появился в Украине, не вызывает такого же тяжелого течения, как у Дельты или британского штамма. Это означает, что возможно увеличение количества новых случаев за счет тех, кто пока не болел. Тяжесть течения болезни у большинства не будет требовать госпитализации, соответственно, медицинская система вполне может с этим справиться.

Сейчас все идет к тому, что если появляется новый возбудитель, потом его адаптационные возможности позволяют приспособиться и не вызывать тяжелого течения, становясь сезонным возбудителем. Таких у нас уже очень много и коронавирус может стать еще одним.

Коронавирус уже никуда не исчезнет. У нас было 5 штаммов коронавируса, которые вызывали респираторную болезнь, которая не была тяжелой и не требовала госпитализаций. Омикрон может стать одним из них.

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Читайте также"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗНо карантинные ограничения далеко не всегда связаны с тем, что происходит с возбудителем. Когда весной 2020 года все закрывали и было мало больных, это происходило не столько из-за течения болезни и вируса, а из-за испуга. Потому карантин зависит от тех, кто принимает решения. Если будет меньше тяжелых больных и больницы не будут перегружены, я не вижу причин для введения жестких мер. В конце-концов, мы же не вводим таких мер из-за гриппа.

Будут ли в следующем году сохраняться ограничения по ношению масок сейчас неизвестно. Возможно, кому-то хочется, чтобы покупали маски или делали ПЦР-тесты, ведь многие открыли на этом свой бизнес. Цели у всех разные и для кого-то это может быть желание зарабатывать, а для кого-то - целесообразность с точки зрения населения, и обе эти цели могут не совпадать.

При гриппозных пандемиях, которые произошли в 2009-2010 году и до этого происходили в прошлом столетии, никто не закрывал континенты и принудительно не надевал маски. Обычно такие пандемии шли своим чередом и заканчивались через два года. Коронавирус также закончится, но, возможно, не за два года, а учитывая наличие нескольких вакцин, которые защищают от госпитализаций и летальности, есть вероятность, что весна и осень 2022 года будут последними всплесками коронавируса. Но судя по тому, что Омикрон не вызывает тяжелого течения и все быстро поправляются, пандемия уже идет к завершению.

Алла Мироненко, вирусолог, заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского, специально для Главреда